Суд оштрафовал волгоградок за репосты канала беглого оппозиционера





Кировский районный суд Волгограда привлек к административной ответственности двух местных жительниц за публикацию в интернете материалов проекта «Дозор в Волгограде»*, признанного иностранным агентом. Каждой из них назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Как установлено судом, 7 апреля 2026 года Мария Х. и Яна Б., являясь участницами проекта «Дозор в Волгограде», который 30 января 2024 года был включен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов, разместили в сети материалы этой организации без обязательной маркировки.

В отношении девушек Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия были составлены протоколы об административном правонарушении. Суд пришел к выводу, что действия волгоградок действительно нарушают требования ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ, согласно которым материалы, созданные или распространяемые лицом, выполняющим функции иностранного агента, должны сопровождаться специальной отметкой.

Обе девушки признаны виновными по ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ. Постановления суда пока не вступили в законную силу.

Отметим, что канал, о котором идет речь, был создан оппозиционером Евгением Кочегиным**, который ранее Минюстом России также был признан иноагентом. Ранее сообщалось, что проект «Дозор в Волгограде» распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Сам Кочегин и другие авторы проекта в настоящее время находятся в бегах и проживают за пределами Российской Федерации.

В 2022 году Центральный районный суд Волгограда заочно арестовал на два месяца бывшего координатора штаба Навального*** в Волгограде Кочегина. Органами предварительного следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.207.3 УК РФ - публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении госорганами РФ своих полномочий, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. По данной статье ему грозит до 10 лет колонии.





*Проект, включенный Минюстом в список иноагентов

*Евгений Кочегин признан в РФ иностранным агентом