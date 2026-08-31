В Волгограде нейрохирурги спасли пациента от опухоли в позвоночнике





В Волгограде нейрохирурги кардиоцентра провели сложную операцию по удалению опухоли в позвоночнике. Образование было диагностировано у 26-летнего местного жителя, обратившегося к врачам за помощью из-за острой боли в пояснице.

По итогу МРТ специалисты обнаружили у мужчины опухоль спинного мозга. Она состояла из нескольких узлов – самый большой 4 сантиметра. Они успели не только заполнить позвоночный канал, но проросли за его пределы.

Операцию решено было провести в несколько этапов. Сначала был удалён наиболее крупный узел через микроразрез в грудной полости. Специалисты исследовали ткани и убедились в их доброкачественной природе. Сейчас планируется второй этап по удалению остаточного опухолевого узла.

Отметим, опухоли спинного мозга – не редкость. Ежегодно специалисты Волгоградского кардиоцентра проводят порядка 20 операций по их удалению.

Фото из архива ИА «Высота 102»