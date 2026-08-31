



Власти Волгограда рассказали подробности о сгоревшей свалке в овраге у ГСК «Спутник» на территории Дзержинского района. В муниципалитете признались, что знали о горах скопившегося здесь мусора и как раз планировали вывести его уже этой осенью, однако пламя оказалось немного быстрее.

- В июле по результатам инспекционных мероприятий указанная территория была внесена в реестр несанкционированных свалок. Мероприятия по ликвидации запланированы осенью текущего года, - подчеркнули в пресс-службе мэрии со ссылкой на администрацию Дзержинского района.

Напомним, 25 августа в овраге у ГСК «Спутник» произошёл крупный пожар. Пламя объяло сухую растительность и завалы мусора на склонах площадью порядка 10 тыс. квадратных метров. Пожарные 18 часов не могли справиться с возгоранием. В результате на фоне утреннего штиля 26 августа Дзержинский район утонул в токсичном смоге. По итогу забора проб в Роспотребнадзоре выявили в воздухе опасные концентрации вредных веществ.

Фото из архива ИА «Высота 102»