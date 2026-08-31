



1 сентября в Волгоградской области запретят продажу алкоголя. По информации облкомторга, ограничена будет розничная реализация как крепких напитков, так и даже пенного.

- Обращаем ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством ограничение розничной продажи алкогольной продукции 1 сентября 2026 года установлено круглосуточно. Данный запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, - уточнили в профильном региональном комитете.

Отметим, власти пообещали следить за соблюдением правил. Магазинам-нарушителям сулят крупные штрафы.

Фото: Зубарев Вячеслав