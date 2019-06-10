Задержанного в Волгограде бизнесмена Владимира Зубкова спецбортом доставили в Москву

Расследования 10.06.2019 20:34
16635 7
10.06.2019 20:34
Из международного аэропорта Гумрак в Москву спецбортом сотрудники ФСБ доставили бизнесмена Владимира Зубкова. Как стало известно ИА «Высота 102», в столице с участием задержанного будут проводиться следственные мероприятия, в том числе, очные ставки.
Зубков в прошлом известен как «криминальный авторитет». Однако в последние годы от данной сферы отошел и стал известен, как крупный бизнесмен. Его задержание, по информации ФСБ России, произведено в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области и угроз в его адрес. По этому же делу сегодня, как уже сообщало информагентство, задержан и бывший руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области.
По предварительным данным, к Зубкову есть вопросы и в связи с громким уголовным делом о заказном убийстве коммерсанта Сергея Брудного. Последний погиб 21 мая 2014 года в ходе стрельбы, которая произошла на Аллее Героев в центре Волгограда. Являвшийся на тот момент директором Центрального рынка Евгений Ремезов получил ранения. Исполнителя убийства, которого называли боевиком террориста Доку Умарова, в 2015 году приговорили к 17 годам лишения свободы. Один из заказчиков преступления и посредник также получили длительные тюремные сроки. В Волгоградском облсуде в настоящее время идет процесс над еще одним фигурантом дела – Александром Гебертом.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2019 19:46
51823 0
21.05.2019 14:51
24166 13
10.06.2019 20:34
16637 7
Задержан бывший руководитель СУ СК по Волгоградской области10.06.2019 19:46
Расследования 10.06.2019 19:46
51823 0 Обсудить
Замгубернатора Волгоградской области высказался об обысках (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)10.06.2019 17:45
Расследования 10.06.2019 17:45
25116 48 Обсудить
Судью в Волгоградской области обвиняют в вынесении фиктивных решений10.06.2019 16:10
Расследования 10.06.2019 16:10
5322 5 Обсудить
В Волгограде еще один член банды автоподставщиков выслушал приговор10.06.2019 14:28
Расследования 10.06.2019 14:28
1731 1 Обсудить
Житель Волгограда пытался оправдать избиение 80-летней матери "сфабрикованным" делом10.06.2019 12:19
Расследования 10.06.2019 12:19
721 0 Обсудить
Житель Волгоградской области поплатился за кражу «Шиншиллы» и «Белого великана»08.06.2019 13:13
Расследования 08.06.2019 13:13
3909 0 Обсудить
Лошадей и пони в сгоревшей конюшне в Волжском погубил подросток07.06.2019 16:43
Расследования 07.06.2019 16:43
2771 4 Обсудить
Мать капитана затонувшего в Волгограде катамарана надеется на посмертную реабилитацию сына07.06.2019 11:49
Расследования 07.06.2019 11:49
3338 30 Обсудить
В Волгоградской области женщину-фельдшера будут судить за смертельную ошибку06.06.2019 17:01
Расследования 06.06.2019 17:01
3759 11 Обсудить
В Волгоградской области люди в белых халатах зарабатывали на лже-инвалидах06.06.2019 12:54
Расследования 06.06.2019 12:54
7941 7 Обсудить
Жителя Грозного ждет суд за инсценировки с сообщниками ДТП в Волгограде06.06.2019 10:47
Расследования 06.06.2019 10:47
4391 4 Обсудить
В Волгограде больных и стариков кормили молочным суррогатом под видом натуральных продуктов06.06.2019 08:26
Расследования 06.06.2019 08:26
9490 49 Обсудить
Бывший главный патологоанатом Волгоградской области ответит за громкое дело о смерти роженицы05.06.2019 17:28
Расследования 05.06.2019 17:28
12110 3 Обсудить
В Волжском устроитель подпольного “казино” стал фигурантом уголовного дела05.06.2019 17:10
Расследования 05.06.2019 17:10
997 1 Обсудить
Верховный суд РФ подтвердил приговор убийце-расчленителю из Волжского05.06.2019 16:06
Расследования 05.06.2019 16:06
1987 2 Обсудить
Реклама