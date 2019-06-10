Задержанного в Волгограде бизнесмена Владимира Зубкова спецбортом доставили в Москву





Из международного аэропорта Гумрак в Москву спецбортом сотрудники ФСБ доставили бизнесмена Владимира Зубкова. Как стало известно ИА «Высота 102», в столице с участием задержанного будут проводиться следственные мероприятия, в том числе, очные ставки.

Зубков в прошлом известен как «криминальный авторитет». Однако в последние годы от данной сферы отошел и стал известен, как крупный бизнесмен. Его задержание, по информации ФСБ России, произведено в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области и угроз в его адрес. По этому же делу сегодня, как уже сообщало информагентство, задержан и бывший руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области

По предварительным данным, к Зубкову есть вопросы и в связи с громким уголовным делом о заказном убийстве коммерсанта Сергея Брудного. Последний погиб 21 мая 2014 года в ходе стрельбы, которая произошла на Аллее Героев в центре Волгограда. Являвшийся на тот момент директором Центрального рынка Евгений Ремезов получил ранения. Исполнителя убийства, которого называли боевиком террориста Доку Умарова, в 2015 году приговорили к 17 годам лишения свободы. Один из заказчиков преступления и посредник также получили длительные тюремные сроки. В Волгоградском облсуде в настоящее время идет процесс над еще одним фигурантом дела – Александром Гебертом.



