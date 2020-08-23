Надежный тыл в виде нефтебазы: ректоры волгоградских вузов опубликовали декларации о доходах





Ректоры волгоградских вузов опубликовали сведения о доходах и имуществе. Как сообщает ИА «Высота 102», самый высокий доход оказался у ректора Волгоградского медуниверситета Владимира Шкарина, который является еще и депутатом облдумы. Он задекларировал за 2019 год 18,6 миллиона рублей, долю в одной квартире, индивидуальную квартиру площадью около 170 квадратов и нежилое помещение. Приобретение индивидуальной жилплощади Владимир Шкарин объяснил продажей жилья и наличием собственных накоплений.

Председатель совета ректоров, руководитель Волгоградского социально-педагогического университета, в прошлом – председатель комитета образования и науки Волгоградской области Александр Коротков задекларировал около 3 миллионов рублей, 2 земельных участка в индивидуальной и долевой собственности, 3 квартиры, дачу и иномарку.

И.о. ректора Волгоградского госуниверситета Алла Калинина отчиталась о доходе около 2,5 миллиона рублей. В месяц ее жалованье составляет примерно 155 тысяч рублей. К слову, бывший ректор университета Василий Тараканов зарабатывал 262 тысячи рублей в месяц. Муж Аллы Калининой задекларировал 6,5 миллиона рублей и солидную недвижимость – в его собственности целая нефтебаза, АЗС и гостиница.