Борьба с коррупцией

Надежный тыл в виде нефтебазы: ректоры волгоградских вузов опубликовали декларации о доходах

Борьба с коррупцией 23.08.2020 16:08
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23.08.2020 16:08


Ректоры волгоградских вузов опубликовали сведения о доходах и имуществе. Как сообщает ИА «Высота 102», самый высокий доход оказался у ректора Волгоградского медуниверситета Владимира Шкарина, который является еще и депутатом облдумы. Он задекларировал за 2019 год 18,6 миллиона рублей, долю в одной квартире, индивидуальную квартиру площадью около 170 квадратов и нежилое помещение. Приобретение индивидуальной жилплощади Владимир Шкарин объяснил продажей жилья и наличием собственных накоплений. 
Председатель совета ректоров, руководитель Волгоградского социально-педагогического университета, в прошлом – председатель комитета образования и науки Волгоградской области Александр Коротков задекларировал около 3 миллионов рублей, 2 земельных участка в индивидуальной и долевой собственности, 3 квартиры, дачу и иномарку.
И.о. ректора Волгоградского госуниверситета Алла Калинина отчиталась о доходе около 2,5 миллиона рублей. В месяц ее жалованье составляет примерно 155 тысяч рублей. К слову, бывший ректор университета Василий Тараканов зарабатывал 262 тысячи рублей в месяц. Муж Аллы Калининой задекларировал 6,5 миллиона рублей и солидную недвижимость – в его собственности целая нефтебаза,  АЗС и гостиница.
Доход ректора Волгоградского технического университета Александра Навроцкого составил 3,6 миллиона рублей. Он обладает долей в квартире и авто «Шкода Октавиа». К слову, доход бывшего ректора университета, в настоящий момент президента высшего учебного заведения Ивана Новакова составил 6,5 миллиона рублей. Из собственности у президента вуза - доля в квартире, часть садового домика и земельного участка, а также автомобиль «Шкода Рапид».
Ректор Волгоградской академии физической культуры Виктор Якимович задекларировал доход в размере около 1,7 миллиона рублей, гараж на двоих, квартиру в пользовании и авто «Форд Фокус». 
Врио ректора Волгоградского аграрного университета Александр Шатохин отчитался о доходе в 2,2 миллиона рублей, земельном участке, доле в квартире и автомобиле «УАЗ Патриот». 

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