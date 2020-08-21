Житель Волгоградской области пострадал из-за коровы и водителя-пьяницы





Ночная поездка обернулась большими неприятностями для 38-летнего жителя Калачевского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, автомобиль мужчины сперва столкнулся с коровой, а потом в него врезался еще и водитель-пьяница.

Авария произошла ночью на автодороге "Клетская - Дом Отдыха". Водитель, управляя "ВАЗ-2110", двигался в сторону трассы "Волгоград - К.-Шахтинский", но на 79 км совершил наезд на корову.

Когда водитель машины и его 18-летний пассажир пытались убрать поврежденную машину с дороги, в разбитую "десятку" врезался автомобиль "ВАЗ-21150", которым управлял пьяный 39-летний мужчина. В результате водителя "десятки" с травмами госпитализировали в больницу.



