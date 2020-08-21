Происшествия

Житель Волгоградской области пострадал из-за коровы и водителя-пьяницы

Происшествия 21.08.2020 11:11
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21.08.2020 11:11


Ночная поездка обернулась большими неприятностями для 38-летнего жителя Калачевского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, автомобиль мужчины сперва столкнулся с коровой, а потом в него врезался еще и водитель-пьяница.
Авария произошла ночью на автодороге "Клетская - Дом Отдыха". Водитель, управляя "ВАЗ-2110", двигался в сторону трассы "Волгоград - К.-Шахтинский", но на 79 км совершил наезд на корову.
Когда водитель машины и его 18-летний пассажир пытались убрать поврежденную машину с дороги, в разбитую "десятку" врезался автомобиль "ВАЗ-21150", которым управлял пьяный 39-летний мужчина. В результате водителя "десятки" с травмами госпитализировали в больницу.

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