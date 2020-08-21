Житель Волгоградской области пострадал из-за коровы и водителя-пьяницы

Происшествия 21.08.2020 11:11
0
21.08.2020 11:11
Ночная поездка обернулась большими неприятностями для 38-летнего жителя Калачевского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, автомобиль мужчины сперва столкнулся с коровой, а потом в него врезался еще и водитель-пьяница.
Авария произошла ночью на автодороге "Клетская - Дом Отдыха". Водитель, управляя "ВАЗ-2110", двигался в сторону трассы "Волгоград - К.-Шахтинский", но на 79 км совершил наезд на корову.
Когда водитель машины и его 18-летний пассажир пытались убрать поврежденную машину с дороги, в разбитую "десятку" врезался автомобиль "ВАЗ-21150", которым управлял пьяный 39-летний мужчина. В результате водителя "десятки" с травмами госпитализировали в больницу.
Реклама
Экс-страховой агент из Волжского задержана за подделку полисов ОСАГО21.08.2020 09:12
Происшествия 21.08.2020 09:12
В Волгограде подлая ложь автосалонов обернулась уголовным делом20.08.2020 14:16
Происшествия 20.08.2020 14:16
Суды Волгоградской области эвакуируют из-за писем о минировании20.08.2020 11:34
Происшествия 20.08.2020 11:34
Массовое ДТП в Волгограде: столкнулись 7 машин, пострадал ребенок19.08.2020 19:03
Происшествия 19.08.2020 19:03
В Волгограде таксист сбил 5-летнего ребенка19.08.2020 15:48
Происшествия 19.08.2020 15:48
В Волгограде прикрыли подпольный рыбный бизнес семьи19.08.2020 12:14
Происшествия 19.08.2020 12:14
В Волжском задержали автохама за стрельбу по пешеходам19.08.2020 10:16
Происшествия 19.08.2020 10:16
Злопамятный селянин сжег хозяйство соседки в Волгоградской области19.08.2020 09:21
Происшествия 19.08.2020 09:21
Трое детей и четверо взрослых: у пострадавших в ДТП с маршруткой травмы головы и переломы18.08.2020 13:13
Происшествия 18.08.2020 13:13
Кровь и осколки повсюду: в Волгограде на роковом перекрестке перевернулась маршрутка с пассажирами (ВИДЕО)18.08.2020 11:34
Происшествия 18.08.2020 11:34
Водитель из Башкирии покалечила двоих детей на трассе в Волгоградской области18.08.2020 11:23
Происшествия 18.08.2020 11:23
В Волгограде легковушка свалилась в дорожный котлован, есть пострадавшие18.08.2020 11:06
Происшествия 18.08.2020 11:06
Полиция собрала «урожай» в теплицах под Волгоградом18.08.2020 09:23
Происшествия 18.08.2020 09:23
На Центральной набережной в Волгограде бродячие собаки покусали ветерана войны17.08.2020 21:35
Происшествия 17.08.2020 21:35
Из-за природного пожара ограничено движение на трассе в Волгоградской области17.08.2020 16:19
Происшествия 17.08.2020 16:19
Реклама