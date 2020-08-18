Происшествия 18.08.2020 13:13
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18.08.2020 13:13
Семеро человек, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали сегодня в Волгограде в результате столкновения маршрутного такси и легковушки с абхазскими номерами. Как сообщили ИА "Высота 102" в облздраве, у троих пассажиров маршрутки - женщин 37, 51 и 40 лет - закрытые черепно-мозговые травмы, а у одной пострадавшей еще и переломы.
Трое пассажиров иномарки, а это подростки 15 и 16 лет, госпитализированы с травмами головы и сотрясениями. Обратился за помощью к медикам и 19-летний водитель легкового автомобиля. У него также закрытая черепно-мозговая травма. Все пострадавшие доставлены в ГУЗ "ГКБ СМП №25".
Напомним, серьезная авария произошла сегодня в Центральном районе Волгограда на злополучном перекрестке – на пересечении улиц Комсомольская и проспекта Ленина. По предварительной информации, 19-летний водитель "Тоyota Mark Х" не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с маршруткой №110 "Городище - Тулака". После удара иномарка влетела в ограждение проспекта, а маршрутка - в столб.
Установлено, что водитель иномарки из Абхазии не имеет полиса ОСАГО.
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