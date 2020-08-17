Волгоградский предприниматель потребовал от полиции сигарет

Расследования 17.08.2020 15:38
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17.08.2020 15:38
Суд в Волгограде отказал предпринимателю Дмитрию Родионову в иске об истребовании из чужого незаконного владения 32 коробок с сигаретами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитража, свои требования Родионов предъявил УМВД России по городу Волгограду, сотрудники которого в 2019 году изъяли сигареты из торговых объектов предпринимателя в ходе «контрольной закупки». На табачную продукцию отсутствовали документы.
Предприниматель пояснил суду, что позже передал оперуполномоченным ОЭБиПК товарные накладные на сигареты, о чем составлены акты приема-передачи, но имущество ему не возвращено до настоящего времени. По его мнению, у полиции не имеется законных оснований для владения спорным имуществом, поэтому он и заявил настоящий иск.
Судом установлено, что по результатам проверки торговых объектов Родионова в марте текущего года ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 171.1, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).
В этой связи сигареты, изъятые у предпринимателя, признаны вещественными доказательствами по данному уголовному делу и помещены на хранение.
Судьба вещдоков теперь будет решаться судом при вынесении приговора.
Решение арбитража в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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