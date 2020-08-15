И снова смерть: коронавирус убил 78 человек в Волгоградской области

Здравоохранение 15.08.2020 11:45
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15.08.2020 11:45
До 78 человек увеличилось количество скончавшихся от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные правительственного сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки от COVID-19 умер один человек.
В оперативном штабе региона уточнили, что скончалась 83-летняя женщина. Течение болезни у нее было молниеносным. Почувствовав первые признаки недомогания, она обратилась за медицинской помощью. Женщину госпитализировали, диагностировав у нее двухстороннюю ковидную пневмонию. У погибшей были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы.
Число заболевших и выздоровевших почти одинаковое - 96 и 97 человек за сутки соответственно.
Всего в Волгоградской области выявлено 10576 случаев коронавирусной инфекции, из них 6834 человека уже выздоровели.
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