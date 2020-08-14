Житель Екатеринбурга угрожал расправой членам еврейского общинного центра в Волгограде





Волгоградская полиция передала в Екатеринбург материалы проверки, которая проводилась после поступления угроз в адрес Волгоградской еврейской религиозной общины. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградском еврейском общинном центре, об этом их уведомил отдел полиции №5 УМВД России по г. Волгограду, проводивший проверку по заявлению общинного центра.

Письмо с угрозами причинения физического вреда от неизвестного лица с никнеймом "Шевцов Николай Юрьевич" поступило на рабочий адрес электронной почты Волгоградской еврейской религиозной общины и общинного центра. Автор, не стесняясь в выражениях, оскорблял и угрожал, описывая в подробностях планируемые насильственные действия.

Проверкой правоохранительных органов установлено, что автор письма проживает в Екатеринбурге. В Волгоградском еврейском общинном центре выразили надежду, что экстремист будет привлечен к ответственности.



