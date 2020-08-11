Здравоохранение

Состояние пострадавшего от взрыва в Волгограде сотрудника МЧС остается тяжелым

Здравоохранение 11.08.2020 17:24
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11.08.2020 17:24


В ожоговом отделении больницы скорой медицинской помощи №25 в Волгограде находятся 10 человек, пострадавших от взрыва на газовой заправке. Как сообщил сегодня журналистам заведующий ожоговым отделением ГУЗ "ГКБСМП № 25" Валерий Татарчевский, один из пострадавших - водитель пожарного автомобиля МЧС - по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Врачи опасаются делать какие-либо прогнозы, учитывая площадь поражения и глубину ожогов. У него ожог 50 % тела. Известно, что в момент детонации газа этот сотрудник МЧС находился очень близко к месту взрыва. Волгоградские врачи постоянно находятся на связи с федеральным ожоговым центром в Москве, получают необходимые консультации. 
Состояние остальных 9 пациентов от относительно удовлетворительного до средней тяжести с положительной динамикой. 
Как ранее сообщало информагентство, в результате взрыва на газовой заправке в Тракторозаводском районе Волгограда пострадали 13 человек, из них 10 были госпитализированы. Это 4 сотрудника МЧС, трое работников Водоканала и прохожие. Сотрудники АГЗС успели покинуть территорию до взрыва. По факту случившегося возбуждено уголовное дело

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