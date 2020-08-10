В Волгограде водитель грузовика без тормозов пошел под суд за ДТП с 15 пострадавшими





Уголовное дело о резонансном ДТП с 15 пострадавшими направлено в Советский районный суд Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 55-летний водитель грузовика обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст.264 УК РФ).

Авария произошла вечером 17 мая прошлого года на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда. Тягач «МАЗ» по причине отказавших тормозов влетел на скорости в два автомобиля, в том числе в микроавтобус с пассажирами, который остановился на запрещающий сигнал светофора. После столкновения по инерции Газель» выехала на тротуар, сбила пешехода, а затем врезалась в световую опору.

В результате ДТП за медицинской помощью обратилось 15 человек, шести из которых (5 пассажиров микроавтобуса и пешеход) согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз причинен тяжкий вред здоровью.

Причиной ДТП явилось наличие у автомобиля «МАЗ» эксплуатационных неисправностей, снижающих эффективность торможения, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Об этих неисправностях было известно водителю. Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по Волгограду.

Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал.



