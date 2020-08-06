В Волгограде инсценировщик ДТП не смог избежать колонии





Ужесточено наказание 36-летнему жителю Волгограда Сергею Шубину, который был признан виновным в мошенничестве в сфере страхования. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, апелляционная инстанция отменила условный приговор и назначила Шубину 3 года лишения свободы в колонии общего режима. На ужесточении приговора настаивало гособвинение.

В суде установлено, что им в составе организованной группы в период с сентября 2015 по октябрь 2016 года путем инсценировок дорожно-транспортных происшествий и последующего незаконного получения выплат были похищены денежные средства страховых организаций на общую сумму более 650 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.



