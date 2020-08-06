Расследования

В Волгограде инсценировщик ДТП не смог избежать колонии

Расследования 06.08.2020 14:52
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06.08.2020 14:52


Ужесточено наказание 36-летнему жителю Волгограда Сергею Шубину, который был признан виновным в мошенничестве в сфере страхования. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, апелляционная инстанция отменила условный приговор и назначила Шубину 3 года лишения свободы в колонии общего режима. На ужесточении приговора настаивало гособвинение.
В суде установлено, что им в составе организованной группы в период с сентября 2015 по октябрь 2016 года путем инсценировок дорожно-транспортных происшествий и последующего незаконного получения выплат были похищены денежные средства страховых организаций на общую сумму более 650 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.

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