Без синдрома Кавасаки: коронавирус не проявляет агрессии к волгоградским детям





Дети в Волгоградской области болеют коронавирусной инфекцией гораздо легче, чем взрослые. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила сегодня журналистам заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ "Волгоградская областная детская клиническая инфекционная больница" Ирина Текучева. Специалист пояснила, что у детей данная инфекция протекает менее агрессивно и тяжело. Синдрома Кавасаки - редкого иммунного заболевания, который может спровоцировать коронавирусная инфекция у детей, в Волгоградской области не отмечено. В некоторых странах в разгар борьбы с коронавирусом медики столкнулись с тем, что у инфицированных детей может проявляться побочный эффект, который приводит к серьезным осложнениям. "У нас ни одного такого ребенка не было", - сообщила Текучева.

По ее словам, болезнь у детей преимущественно протекает в легкой или бессимптомной форме. Встречаются случаи и средней тяжести, когда развивается ковидная пневмония, но она протекает в более легкой форме, чем у взрослых. Дыхательная недостаточность у детей с подтвержденным COVID-19 развивалась только в 10% случаях. В настоящее время врачи считают целесообразным амбулаторное лечение детей, у которых болезнь протекает в бессимптомной форме. Сейчас в регионе проходят лечение амбулаторно 157 маленьких пациентов.



