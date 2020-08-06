В Волгограде бывшему тюремщику заменили условный срок на реальный





Бывший оператор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-12 УФСИН России будет отбывать наказание за мошенничество в колонии общего режима. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, такое решение принял Волгоградский областной суд по итогам рассмотрения апелляционного представления гособвинения на приговор.

Ранее Волжский городской суд приговор бывшего сотрудника ИК-12 к 2 годам лишения свободы условно. Государственное обвинение посчитало приговор мягким и обжаловало его. Теперь осужденному назначено 2 года реального лишения свободы.

Следствием и судом установлено, что с сентября по октябрь 2019 года 26-летний Дмитрий Ч., являясь оператором группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области, получил от супруги одного из осужденных 200 тысяч рублей якобы для решения вопроса в суде об изменении последнему режима отбывания наказания с колонии общего режима на колонию-поселение. При этом сотрудник исправительного учреждения понимал, что в действительности повлиять на принятие указанного процессуального решения он не может. Полученными обманным путём денежными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению.

Вину бывший тюремщик признал в полном объеме. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке уголовного судопроизводства.



