Федеральные новости

Темнокожий «Доминатор» будет выступать за волгоградский «Ротор»

Федеральные новости 05.08.2020 20:03
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05.08.2020 20:03


Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в сезоне-2020/21 будет выступать за клуб из Волгограда. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщает сегодня официальный сайт ЦСКА.
Гогуа перешел в волгоградский «Ротор» на правах аренды до окончания сезона без опции дальнейшего выкупа трансфера.
По данным армейцев, Гогуа пополнил состав ПФК ЦСКА летом 2019 года. Он принял участие в четырех матчах РПЛ и забил один гол, который стал победным в матче с тульским «Арсеналом».
Отметим, что Гогуа станет первым темнокожим футболистом, выступающим за «Ротор».
Этот сезон для волгоградской команды станет первым после возвращения в РПЛ. 11 августа «Ротор» сыграет на «Волгоград Арене» с «Зенитом».
Справка. Центральному защитнику Седрику Гогуа 26 лет. Он уроженец Кот-д’Ивуар. От болельщиков он получил прозвище Доминатор. Гогуа выступал за команды «Африка-Спорт» (Кот-д'Ивуар), «Исиа» (Кот-д'Ивуар), «Сейняйоки» (Финляндия), «Партизан» (Сербия), «Рига» (Латвия).

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