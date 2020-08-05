Происшествия 05.08.2020 10:47
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05.08.2020 10:47
В Волжском 6-летний мальчик попал под колеса машины, которой управлял 17-летний подросток. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне около трех часов дня. 17-летний водитель, не имеющий прав, сел за руль «ВАЗ-21144». На пересечении ул. Дружбы и бульвара Профсоюзов машина сбила мальчика, который переходил проезжую часть вблизи пешеходного перехода. Ребенка доставили в больницу. Автомобилист с места происшествия скрылся. Но вскоре он был задержан нарядами ДПС.
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