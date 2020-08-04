



Сотрудники полиции и следователи задержали в Таганроге 34-летнего подозреваемого в убийстве молодой женщины в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по региону, преступление было совершено на глазах пятилетней дочери погибшей. Девочка назвала следователям имя того, кто зарезал ее маму.

Преступление произошло 22 июня текущего года в городе Суровикино. Тело 32-летней местной жительницы с множественными колото-резанными ранениями было обнаружено в квартире. По факту убийства возбудили уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что к расправе над молодой женщиной причастен ее бывший сожитель. Его объявили в розыск. Мужчину задержали в Таганроге. Накануне его доставили в Волгоградскую область, где с его участием уже проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного убийства. Со слов фигуранта преступления, мотивом к расправе над потерпевшей стала ревность.



