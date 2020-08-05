Ликвидатор свалок требует отмены проверок освоения федеральных средств нацпроекта в Волгоградской области
Экология 05.08.2020 12:53
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05.08.2020 12:53
ООО «Гринлайт» обратилось в арбитражный суд Волгоградской области с требованием отменить и признать незаконными три внеплановые проверки межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областях процесса ликвидации свалок в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в деле фигурируют и федеральные ведомства, в частности, федеральная служба по надзору в сфере природопользования и даже заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев. Именно федеральные структуры поручили провести внеплановые проверки освоения средств в рамках федерального проекта «Чистая страна» - одного из ключевых в нацпроекте "Экология, в том числе в Волгоградской области. В регионе межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областях инспектировали ход и результаты рекультивации свалок в Кировском районе Волгограда, в Камышине, в Урюпинске, в Дубовском и Среднеахтубинском районах.
Напомним, ООО «Гринлайт» занимается ликвидацией 18 свалок в Среднеахтубинком районе, на которые было выделено около 300 миллионов рублей. Еще за полмиллиарда рублей компания рекультивирует полигон под Камышином. В феврале этого года разразился скандал с одной из свалок в Среднеахтубинском районе, которая была рекультивирована еще в прошлом году, а на ее месте были высажены дубы. Однако неожиданно подрядчик снова вернулся сюда, саженцы были выдернуты, а на этом месте снова заработала техника. Как пояснял представитель заказчика рекультивации свалки, ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства», работы после подписания актов начались потому, что «земля стала выталкивать мусор». Тем не менее «защитник» подрядчика все-таки обратился в суд с иском к ООО «Гринлайт» с требованием устранить недостатки, допущенные в ходе зачистки стихийных полигонов в Среднеахтубинском районе.
Материал подготовлен в рамках проекта "Сохраним природу для будущих поколений"
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