Волгоградская область остается в цепких лапах коронавируса





92 новых случая коронавируса выявлено в Волгоградской области за сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее количество заболевших в регионе достигло 9517 человек. Погибло 65 жителей области. Новых смертельных фактов не зафиксировано.

За минувший день выздоровело 163 человека. Общее число переболевших COVID-19 в регионе возросло до 5808 граждан.



