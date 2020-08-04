Здравоохранение

Волгоградская область остается в цепких лапах коронавируса

Здравоохранение 04.08.2020 11:40
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04.08.2020 11:40


92 новых случая коронавируса выявлено в Волгоградской области за сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее количество заболевших в регионе достигло 9517 человек. Погибло 65 жителей области. Новых смертельных фактов не зафиксировано.
За минувший день выздоровело 163 человека. Общее число переболевших COVID-19 в регионе возросло до 5808 граждан.

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