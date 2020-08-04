Приедут, поедят: Волгоградскую область за миллион рублей покажут на федеральном канале

Общество 04.08.2020 17:08
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04.08.2020 17:08
ГАУ «Агентство развития туризма Волгоградской области» выделило 1 миллион рублей за организацию съемок о туристической привлекательности региона на федеральных каналах. Как сообщает ИА «Высота 102», учреждение заключило договоры с волгоградской компанией «Красава Про» на организацию съемок передачи «Поедем, поедим» с известным ведущим Джоном Уорреном для канала НТВ на 650 тысяч рублей. Также 350 тысяч рублей будет потрачено на организацию съемок федерального тревел-шоу международной сети BRICS. Заказ выполнит все та же компания «Красава Про».
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