В Волгоградской области недовольный клиент хотел сжечь дом своего адвоката





Полицейские Камышинского района задержали 63-летнего мужчину, который подозревается в попытке поджога дома 55-летнего юриста. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 11 июля в правоохранительные органы обратился юрист, который рассказал, что кто-то пытался поджечь его дом. Хозяин домовладения быстро погасил огонь и дом загореться не успел. Через некоторое время удалось выйти на свет подозреваемого. Пенсионер признался в содеянном и пояснил, что юрист занимался защитой его интересов в суде. Однако, несмотря на высокую оплату труда, плохо выполнил свою работу, считал мужчина. Поэтому и решил ему отомстить. Теперь пенсионеру грозит до 5 лет лишения свободы.



