Раскрыто, как COVID-19 во второй раз проник в детское отделение Волгоградского онкодиспансера

Здравоохранение 31.07.2020 14:32
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31.07.2020 14:32
«У детей, которые переведены из отделения онкологического диспансера в областную детскую инфекционную больницу, сейчас идеальные условия. За ними наблюдают и их лечат врачи-онкологи и инфекционисты», - заявил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, дети находятся в обсерваторе инфекционной больницы и после 2-недельного карантина они вернутся в диспансер. Сейчас детское отделение онкодиспансера находится на «промывке», то есть на дезинфекции. Определен и источник заноса – это один из пациентов. Зампредседателя комитета предположил, что, возможно, заражение произошло в домашнем кругу.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о закрытии детского отделения областного онкологического диспансера в связи со вспышкой коронавируса. Родители заявляли, что вирус был обнаружен у половины маленьких пациентов, однако в оперативном штабе эту информацию опровергли и заверили, что носителем инфекции оказался один человек. Также родители переживали, что дети не смогут получать специфического лечения в инфекционной больнице, в то же время медики утверждали, что все препараты были переданы в обсерватор, а руководство лечением детей осуществляет заведующая детским онкологическим отделением.
Между тем, детское отделение онкологии закрывается на карантин уже второй раз. Первый раз это произошло в мае, когда заболевание было выявлено у одного из медиков.
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