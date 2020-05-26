



Положительный результат на коронавирус выявлен при плановом обследовании медиков детского отделения Волгоградского областного онкодиспансера. «Заболевание протекает бессимптомно», - пояснил сегодня на брифинге зампредседателя облздрава Николай Алимов, сообщает ИА «Высота 102».

После обнаружения инфекции отделение закрыли на карантин. Планировалось, что оно возобновит работу 28 мая. Однако в соответствии с постановлением управления Роспотребнадзора от 26 мая подразделение медучреждения вновь открылось.

В рамках проведенного дополнительного тестирования новых случаев заболевания в диспансере не выявлено. Ожидаются результаты еще нескольких тестов. Все противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию, в онкоцентре проведены. Всем пациентам и сотрудникам детского отделения ежедневно измеряют температуру.

Ранее очаги COVID-2019 были выявлены в двух отделениях больницы №25 Волгограда, в отделении Волгоградской областной клинической больнице №1 и в больнице имени Фишера в Волжском.



