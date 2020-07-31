На трассе "Волгоград-Москва" разлетелись дыни

Происшествия 31.07.2020 10:30
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31.07.2020 10:30
Во Фроловском районе Волгоградской области в ДТП с грузовой «Газелью» пострадал водитель иномарки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, «Лексус LX450D» под управлением 36-летнего мужчина на автодороге «Волгоград-Москва» столкнулся с с «ГАЗ 330210», за рулем которого находился 32-летний гражданин Азербайджана, который вез дыни. 53-летний пассажир автомобиля «Лексус LX450D» с травмами был госпитализирован.
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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