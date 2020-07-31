Федеральные новости 31.07.2020 10:04
0
31.07.2020 10:04
Решение о создании в структуре Главного следственного управления СК России отдела по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии принято руководителем ведомства Александром Бастрыкиным, сообщает ИА «Высота 102». По информации официального представителя СК Светланы Петренко, объединение в рамках одного подразделения специалистов по расследованию сложных экологических преступлений позволит консолидировать усилия и улучшить качество работы, которая связана с проведением масштабных комплексов следственных действий, проведением сложных экспертиз и значительными временными затратами. «Результаты исследований, проводимых в последние годы, констатируют значительную обеспокоенность людей проблемами экологии, в частности загрязнением окружающей среды, почвы и воздуха. Практика свидетельствует о том, что в ряде случаев произошедшее носит техногенный характер и обусловлено человеческим фактором. Подобные последствия в экологии негативно влияют и на эпидемиологическую ситуацию», - отметила Светлана Петренко.
Реклама
Новые тарифы ОСАГО и перерасчет пенсий: какие законы вступают в силу в августе28.07.2020 09:02
Федеральные новости 28.07.2020 09:02
Депутат Госдумы от Волгоградской области оказалась соавтором возмутившего экологов закона26.07.2020 13:25
Федеральные новости 26.07.2020 13:25
Занзибар, Лондон, Стамбул: Россия частично возобновляет международное авиасообщение24.07.2020 17:06
Федеральные новости 24.07.2020 17:06
Уйти от понятия средней зарплаты учителей и врачей предложено правительству России22.07.2020 14:47
Федеральные новости 22.07.2020 14:47
В СК России ждут результатов сложных экспертиз по делу об убийстве царской семьи17.07.2020 19:53
Федеральные новости 17.07.2020 19:53
В Волгограде для дороги вдоль Волги вбивают в дно гигантские сваи16.07.2020 14:33
Федеральные новости 16.07.2020 14:33
Главу наркоимперии с филиалами в 42 регионах РФ будут судить в Волгограде13.07.2020 14:57
Федеральные новости 13.07.2020 14:57
Журавлиные крики Большого Лимана: опасная зона под Волгоградом стала раем для птиц13.07.2020 13:20
Федеральные новости 13.07.2020 13:20
Уголовное дело о массовых убийствах на территории Волгоградской области возбудил СК09.07.2020 15:11
Федеральные новости 09.07.2020 15:11
Задержан губернатор: главу Хабаровского края подозревают в убийствах предпринимателей09.07.2020 10:08
Федеральные новости 09.07.2020 10:08
Бывшие коллеги сотрудника «Роскосмоса» шокированы его задержанием07.07.2020 15:06
Федеральные новости 07.07.2020 15:06
В Волгограде обновят родную школу впервые прочитавшей Конституцию Елены Исинбаевой02.07.2020 12:21
Федеральные новости 02.07.2020 12:21
Полет нормальный: сверху свежеоткрытый мост через Ахтубу впечатляет30.06.2020 15:18
Федеральные новости 30.06.2020 15:18
Владимир Путин обратился к россиянам на фоне Ржевского мемориала30.06.2020 14:56
Федеральные новости 30.06.2020 14:56
Волгоградцам напомнили о праве на льготы по имущественным налогам29.06.2020 13:29
Федеральные новости 29.06.2020 13:29
Реклама