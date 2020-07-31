Федеральные новости

В СК России создали отдел по расследованию преступлений в сфере экологии

Федеральные новости 31.07.2020 10:04
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31.07.2020 10:04


Решение о создании в структуре Главного следственного управления СК России отдела по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии принято руководителем ведомства Александром Бастрыкиным, сообщает ИА «Высота 102». По информации официального представителя СК Светланы Петренко, объединение в рамках одного подразделения специалистов по расследованию сложных экологических преступлений позволит консолидировать усилия и улучшить качество работы, которая связана с проведением масштабных комплексов следственных действий, проведением сложных экспертиз и значительными временными затратами.  «Результаты исследований, проводимых в последние годы, констатируют значительную обеспокоенность людей проблемами экологии, в частности загрязнением окружающей среды, почвы и воздуха. Практика свидетельствует о том, что в ряде случаев произошедшее носит техногенный характер и обусловлено человеческим фактором. Подобные последствия в экологии негативно влияют и на эпидемиологическую ситуацию», - отметила Светлана Петренко.

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