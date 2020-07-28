«Это война без взрывов»: волгоградский врач описал пугающие осложнения после коронавируса











«Коронавирус – это война, где нет взрывов, где не стреляют из пулеметов, а враг остается невидимым, но люди погибают», - так охарактеризовал ситуацию с пандемией начальник ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войны», главный внештатный гедиатр комитета здравоохранения Олег Кириллов. По его словам, надежды на то, что с повышением температуры воздуха коронавирус сдаст позиции, не оправдались.

«Это не сезонная инфекция, несусветная жара на нее не влияет», - заметил врач. Но многие, подчеркнул начальник госпиталя, до сих пор не верят в существование и опасность коронавируса. Хотя осложнения после перенесенной инфекции очень тяжелые. Так, Олег Кириллов сообщил, что COVID-19 поражает не только легкие, но и отражается на здоровье человека в виде поражения поджелудочной железы, кровотоков, сердца, что оборачивается образованием тромбозов, анемией и даже сахарным диабетом.



