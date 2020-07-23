Задержанного в Португалии дерзкого вымогателя осудили в Волгограде





Сегодня в Волгограде к 10 годам колонии строгого режима приговорен 38-летний мужчина, который вместе с сообщниками ограбил дом и похитил его хозяина. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. На сайте Ворошиловского районного суда указано, что обвинительный приговор выслушал Сергей Шаталов.

В апреле 2013 года подсудимый и двое его приятелей ворвались в дом к знакомому. В присутствии хозяина дома они похитили деньги, материальные ценности, два автомобиля и мотоцикл на общую сумму более 8 млн рублей. Затем они перевезли потерпевшего в дачный массив Советского района, где неделю насильно удерживали, требуя за освобождение 20 млн рублей. Через несколько дней мужчине удалось сбежать и заявить о случившемся в полицию. На протяжении шести лет Шаталов находился в розыске. Его задержали в марте прошлого года на территории Португалии в Лиссабоне.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области. Оба сообщника Шаталова уже осуждены к 8,5 годам колонии строгого режима.



