Задержанного в Португалии дерзкого вымогателя осудили в Волгограде

Расследования 23.07.2020 17:17
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23.07.2020 17:17
Сегодня в Волгограде к 10 годам колонии строгого режима приговорен 38-летний мужчина, который вместе с сообщниками ограбил дом и похитил его хозяина. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. На сайте Ворошиловского районного суда указано, что обвинительный приговор выслушал Сергей Шаталов.
В апреле 2013 года подсудимый и двое его приятелей ворвались в дом к знакомому. В присутствии хозяина дома они похитили деньги, материальные ценности, два автомобиля и мотоцикл на общую сумму более 8 млн рублей. Затем они перевезли потерпевшего в дачный массив Советского района, где неделю насильно удерживали, требуя за освобождение 20 млн рублей. Через несколько дней мужчине удалось сбежать и заявить о случившемся в полицию. На протяжении шести лет Шаталов находился в розыске. Его задержали в марте прошлого года на территории Португалии в Лиссабоне.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области. Оба сообщника Шаталова уже осуждены к 8,5 годам колонии строгого режима.
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