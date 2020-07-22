Уйти от понятия средней зарплаты учителей и врачей предложено правительству России





Отказаться от понятия средней зарплаты применительно к учителям и врачам предложил сегодня в ходе отчета правительства председатель Госдумы . Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе законодательного органа, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину Вячеслав Володин заявил : «Средняя зарплата в регионах не просто разная, она отличается в разы. Поэтому когда, допустим, Вы говорите про среднюю заработную плату в размере 40 тысяч, ее нет у учителя. И такая же ситуация по врачам». В качестве примера спикер ГД привел зарплату начинающих учителей, которая может составлять 18 тысяч рублей. «И по этой причине, когда звучит цифра 40, нам сразу наши избиратели, учителя, с кем мы постоянно в контакте, говорят: «Где вы нашли такую зарплату?». Поэтому правильно было бы профильным министерствам это учесть», — отметил он.







