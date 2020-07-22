Уйти от понятия средней зарплаты учителей и врачей предложено правительству России

Федеральные новости 22.07.2020 14:47
0
22.07.2020 14:47
Отказаться от понятия средней зарплаты применительно к учителям и врачам предложил сегодня в ходе отчета правительства председатель Госдумы . Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе законодательного органа, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину Вячеслав Володин заявил : «Средняя зарплата в регионах не просто разная, она отличается в разы. Поэтому когда, допустим, Вы говорите про среднюю заработную плату в размере 40 тысяч, ее нет у учителя. И такая же ситуация по врачам». В качестве примера спикер ГД привел зарплату начинающих учителей, которая может составлять 18 тысяч рублей. «И по этой причине, когда звучит цифра 40, нам сразу наши избиратели, учителя, с кем мы постоянно в контакте, говорят: «Где вы нашли такую зарплату?». Поэтому правильно было бы профильным министерствам это учесть», — отметил он.
Реклама
Ежегодное чудо: озеро цветущих лотосов под Волгоградом сняли с высоты21.07.2020 21:08
Федеральные новости 21.07.2020 21:08
В СК России ждут результатов сложных экспертиз по делу об убийстве царской семьи17.07.2020 19:53
Федеральные новости 17.07.2020 19:53
В Волгограде для дороги вдоль Волги вбивают в дно гигантские сваи16.07.2020 14:33
Федеральные новости 16.07.2020 14:33
Главу наркоимперии с филиалами в 42 регионах РФ будут судить в Волгограде13.07.2020 14:57
Федеральные новости 13.07.2020 14:57
Журавлиные крики Большого Лимана: опасная зона под Волгоградом стала раем для птиц13.07.2020 13:20
Федеральные новости 13.07.2020 13:20
Уголовное дело о массовых убийствах на территории Волгоградской области возбудил СК09.07.2020 15:11
Федеральные новости 09.07.2020 15:11
Задержан губернатор: главу Хабаровского края подозревают в убийствах предпринимателей09.07.2020 10:08
Федеральные новости 09.07.2020 10:08
Бывшие коллеги сотрудника «Роскосмоса» шокированы его задержанием07.07.2020 15:06
Федеральные новости 07.07.2020 15:06
В Волгограде обновят родную школу впервые прочитавшей Конституцию Елены Исинбаевой02.07.2020 12:21
Федеральные новости 02.07.2020 12:21
Полет нормальный: сверху свежеоткрытый мост через Ахтубу впечатляет30.06.2020 15:18
Федеральные новости 30.06.2020 15:18
Владимир Путин обратился к россиянам на фоне Ржевского мемориала30.06.2020 14:56
Федеральные новости 30.06.2020 14:56
Волгоградцам напомнили о праве на льготы по имущественным налогам29.06.2020 13:29
Федеральные новости 29.06.2020 13:29
Путин предложил повысить НДФЛ для богатых и направить деньги на лечение детей23.06.2020 19:44
Федеральные новости 23.06.2020 19:44
В Волгограде врачей поликлиники Минобороны лишили президентских надбавок21.06.2020 20:56
Федеральные новости 21.06.2020 20:56
Министр здравоохранения РФ не ждет всплекса пандемии после парада и голосования20.06.2020 14:11
Федеральные новости 20.06.2020 14:11
Реклама