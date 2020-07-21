Расследования

В Волгограде столичная аферистка превратила 14 друзей в потерпевших

Расследования 21.07.2020 13:21
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21.07.2020 13:21


В Волгоградской области за серию эпизодов мошенничества под суд пошла жительница Москвы. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, 13 лет женщина находилась в розыске. Ее задержали в октябре прошлого года.
В начале нулевых годов фигурантка дела заняла у 14 приятелей свыше 6 млн рублей и не вернула. Обманула женщина и банк, продав оформленную в кредит иномарку. Сумма ущерба составила 460 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в Камышинский городской суд. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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