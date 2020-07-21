В Волгограде столичная аферистка превратила 14 друзей в потерпевших

Расследования 21.07.2020 13:21
0
21.07.2020 13:21
В Волгоградской области за серию эпизодов мошенничества под суд пошла жительница Москвы. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, 13 лет женщина находилась в розыске. Ее задержали в октябре прошлого года.
В начале нулевых годов фигурантка дела заняла у 14 приятелей свыше 6 млн рублей и не вернула. Обманула женщина и банк, продав оформленную в кредит иномарку. Сумма ущерба составила 460 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в Камышинский городской суд. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Реклама
В Волгоградской области будут судить ночного похитителя нефти21.07.2020 15:53
Расследования 21.07.2020 15:53
В Волгограде учредитель фирмы заказал школьнику поджог машины своей сотрудницы21.07.2020 09:30
Расследования 21.07.2020 09:30
Лже-полицейские отобрали у волгоградца машину и мотоцикл21.07.2020 09:12
Расследования 21.07.2020 09:12
Страшные таблетки продала худеющему волгоградцу девушка из Кубани20.07.2020 14:54
Расследования 20.07.2020 14:54
Москвич, ростовчанин и волгоградец избили фермера металлическими прутами20.07.2020 09:51
Расследования 20.07.2020 09:51
В Волгограде сотрудницу ИФНС жестоко убили из-за ревности18.07.2020 10:23
Расследования 18.07.2020 10:23
Под Волгоградом рядового запаса осудили за два мощных удара по голове приятеля17.07.2020 16:50
Расследования 17.07.2020 16:50
"Кукурузная" афера довела жителя Ставропольского края в Волгограде до суда17.07.2020 15:05
Расследования 17.07.2020 15:05
В Волгоградской области суд отправил под арест душителя девушки из Йошкар-Олы17.07.2020 14:15
Расследования 17.07.2020 14:15
В Волгограде на совещании с зампрокурора появилось новое уголовное дело в сфере ЖКХ16.07.2020 16:02
Расследования 16.07.2020 16:02
Силовики раскрыли подробности убийства девушки из Йошкар-Олы в Волгоградской области16.07.2020 10:50
Расследования 16.07.2020 10:50
Благотворительность спасла двоих бутлегеров из Урюпинска от «уголовки»16.07.2020 10:37
Расследования 16.07.2020 10:37
Пропавшую под Волгоградом девушку из Йошкар-Олы нашли мертвой16.07.2020 09:03
Расследования 16.07.2020 09:03
В Волгограде директора подпольного завода с доходом в 320 млн рублей отправили в колонию15.07.2020 18:04
Расследования 15.07.2020 18:04
Сожгла из ревности: в Волгограде убийцу двух мужчин и ребенка осудили на 18 лет15.07.2020 16:39
Расследования 15.07.2020 16:39
Реклама