В Волгограде столичная аферистка превратила 14 друзей в потерпевших





В Волгоградской области за серию эпизодов мошенничества под суд пошла жительница Москвы. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, 13 лет женщина находилась в розыске. Ее задержали в октябре прошлого года.

В начале нулевых годов фигурантка дела заняла у 14 приятелей свыше 6 млн рублей и не вернула. Обманула женщина и банк, продав оформленную в кредит иномарку. Сумма ущерба составила 460 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в Камышинский городской суд. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.



