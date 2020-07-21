Замдекана ВолГТУ идет под суд за взятки

Борьба с коррупцией 21.07.2020 13:02
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21.07.2020 13:02
Уголовное дело в отношении обвиняемой во взяточничестве бывшей сотрудницы технического университета, поступило в Волжский городской суд, сообщает ИА «Высота 102». По информации руководителя объединенной пресс-службы судов региона Екатерины Вальковской, 46-летняя Н.Н. обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ. Из обвинительного заключения следует, что заместитель декана одного из факультетов Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ, в период с мая 2019 года по февраль 2020 года получила взятки от двух студентов за положительные оценки по зачётам и экзаменам без фактической проверки уровня знаний и освоения учебной программы. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 49 000 рублей.
Расследование уголовного дела осуществлялось Следственным отделом по г. Волжский СУ СК РФ по Волгоградской области.
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