Расследования

Сожгла из ревности: в Волгограде убийцу двух мужчин и ребенка осудили на 18 лет

Расследования 15.07.2020 16:39
0
15.07.2020 16:39


Сегодня 25-летнюю жительницу Котово признали виновной в убийстве общеопасным способом двоих мужчин и ребенка. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Волгоградский областной суд приговорил женщину к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима с  последующим ограничением свободы на 1 год 3 месяца. Примечательно, что вердикт суда она выслушала в день своего 25-летия.
В судебном заседании установлено, что подсудимая в ночь с 27 на 28 августа 2018 года поссорилась с мужем, который сообщил ей о своей симпатии к соседке. Из ревности женщина пришла к дому потенциальной соперницы и, предварительно облив входную дверь бензином, подожгла ее. При этом в домовладении женщина проживала совместно отцом, мужем и тремя малолетними детьми. Заметившим пожар соседям удалось вытащить из горевшего дома женщину с двумя малолетними детьми.
В результате действий подсудимой дом сгорел полностью, от угарного газа погибли отец и муж потерпевшей, а также ее трехлетняя дочь.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Несмотря на то, что женщина свою вину в суде отрицала, государственными обвинителями прокуратуры области были представлены неоспоримые доказательства ее причастности к совершенным преступлениям. 
Приговор в законную силу не вступил.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Расследования
15.07.2020 18:04
Расследования 15.07.2020 18:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2020 11:18
Расследования 15.07.2020 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.07.2020 17:32
Расследования 13.07.2020 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.07.2020 12:33
Расследования 13.07.2020 12:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.07.2020 12:23
Расследования 13.07.2020 12:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.07.2020 11:27
Расследования 12.07.2020 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.07.2020 15:55
Расследования 11.07.2020 15:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.07.2020 13:16
Расследования 11.07.2020 13:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.07.2020 20:24
Расследования 10.07.2020 20:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.07.2020 16:52
Расследования 10.07.2020 16:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.07.2020 16:36
Расследования 10.07.2020 16:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.07.2020 15:43
Расследования 10.07.2020 15:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.07.2020 15:21
Расследования 10.07.2020 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.07.2020 16:09
Расследования 09.07.2020 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.07.2020 11:36
Расследования 09.07.2020 11:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:04
В Волгограде директора подпольного завода с доходом в 320 млн рублей отправили в колониюСмотреть фотографии
17:26
Срок истекает: волгоградцам напомнили о налоговых декларацияхСмотреть фотографии
16:39
Сожгла из ревности: в Волгограде убийцу двух мужчин и ребенка осудили на 18 летСмотреть фотографии
16:23
Банк «Открытие» совместно с УК «Открытие» запустил комплексную программу сбережений «Двойная Выгода»Смотреть фотографии
15:57
Ищут вторые сутки: в селе под Волгоградом пропала 16-летняя девушка из Йошкар-ОлыСмотреть фотографии
15:13
Депутаты Волгоградской облдумы проверятся на COVID-19 после госпитализации главы фракции «ЕР»Смотреть фотографии
14:57
Духовой оркестр поздравил с днем рождения волгоградский «КАУСТИК»Смотреть фотографии
14:53
В Волгограде природоохранный прокурор готов поговорить о наболевшемСмотреть фотографии
14:09
Роспотребнадзор не нашел вирусов и паразитов на волгоградских пляжахСмотреть фотографии
13:15
Сады Придонья: добрые дела нельзя откладывать на потомСмотреть фотографии
12:20
«Это был настоящий ужас!»: смерч оставил без крыш десятки домов в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:03
Глухую оборону держит коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:46
«Объявим голодовку»: обманутые дольщики в Волгограде разбили палатки у недостроенных домовСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде новогодняя афера со взяткой обернулась для двух жуликов тюрьмойСмотреть фотографии
10:50
Бензовоз и легковушка сгорели после смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:44
Через Волгоград проехало в полтора раза больше туристов, чем годом ранееСмотреть фотографии
10:26
Оружие и черепа: в Волгограде поисковик хранил в гараже страшный арсеналСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
Стильные павильоны для дачников построили на Центральном рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
08:09
«Россети Юг» за 5 месяцев 2020 года снизила объемы хищений электроэнергииСмотреть фотографии
21:28
В Волгоградской области пожар на магистральном трубопроводе ликвидированСмотреть фотографииCмотреть видео
21:04
В Волгоградской области фермера заподозрили в мошенничестве с бюджетным грантомСмотреть фотографии
17:36
В Волгоградской области горит магистральный газопроводСмотреть фотографииCмотреть видео
17:25
Владелец ритуальной фирмы в Волгограде стал жертвой вымогателейСмотреть фотографии
17:13
«Его нет с нами»: в Волгограде нашли тело пропавшего на лодке мужчиныСмотреть фотографии
16:57
Банк «Открытие»: каждый третий житель ЮФО и СКФО избавляется от монет в 1 и 5 копеекСмотреть фотографии
16:45
Пилота квадрокоптера поймали с грузом у стен колонии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:21
Подводные находки острова в Волгограде изумили водолазовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
В Волгограде хозяйка алкомаркетов погорела на взятке полицейскомуСмотреть фотографии
15:09
Повышается плата за проезд в речном транспорте в ВолжскомСмотреть фотографии
15:04
Телевидение для гостиниц бесплатно: «Ростелеком» поддержит отельеров ЮгаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 