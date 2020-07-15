Расследования 15.07.2020 16:39
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15.07.2020 16:39
Сегодня 25-летнюю жительницу Котово признали виновной в убийстве общеопасным способом двоих мужчин и ребенка. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Волгоградский областной суд приговорил женщину к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год 3 месяца. Примечательно, что вердикт суда она выслушала в день своего 25-летия.
В судебном заседании установлено, что подсудимая в ночь с 27 на 28 августа 2018 года поссорилась с мужем, который сообщил ей о своей симпатии к соседке. Из ревности женщина пришла к дому потенциальной соперницы и, предварительно облив входную дверь бензином, подожгла ее. При этом в домовладении женщина проживала совместно отцом, мужем и тремя малолетними детьми. Заметившим пожар соседям удалось вытащить из горевшего дома женщину с двумя малолетними детьми.
В результате действий подсудимой дом сгорел полностью, от угарного газа погибли отец и муж потерпевшей, а также ее трехлетняя дочь.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Несмотря на то, что женщина свою вину в суде отрицала, государственными обвинителями прокуратуры области были представлены неоспоримые доказательства ее причастности к совершенным преступлениям.
Приговор в законную силу не вступил.
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