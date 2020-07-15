Глухую оборону держит коронавирус в Волгоградской области

Здравоохранение 15.07.2020 12:03
0
15.07.2020 12:03
93 новых случая коронавируса выявлено в Волгоградской области за прошлые сутки.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее количество заболевших достигло 7694 человек. За минувший день выздоровело 152 жителя области, у которых выявили COVID-19.
Число погибших не изменилось – 50 человек.
Больше половины заболевших в регионе уже поправились(4271). В последние несколько недель динамика заболеваемости инфекций в Волгоградской области - относительно ровная. В сутки регистрируется в среднем по 90 - 95 случаев коронавируса.
Реклама
Уже 50 человек скончались в Волгоградской области от коронавируса14.07.2020 11:54
Здравоохранение 14.07.2020 11:54
Армейские палатки возле больниц Волгограда сворачивают, но могут снова развернуть13.07.2020 15:55
Здравоохранение 13.07.2020 15:55
Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области перевалило за 7500 человек13.07.2020 11:54
Здравоохранение 13.07.2020 11:54
Под Волгоградом погибший от COVID-19 мужчина 5 дней не обращался к медикам12.07.2020 14:43
Здравоохранение 12.07.2020 14:43
Коронавирус продолжает нести смерть в Волгоградской области12.07.2020 12:14
Здравоохранение 12.07.2020 12:14
Опять за 90: в Волгоградской области число заражений COVID-19 не снижается11.07.2020 11:44
Здравоохранение 11.07.2020 11:44
«Это верх бесчеловечности!»: больная коронавирусом 7 часов ждала «скорую» в коридоре волгоградской больницы10.07.2020 19:38
Здравоохранение 10.07.2020 19:38
Коронавирус унес две жизни в Волгограде и Михайловке10.07.2020 13:46
Здравоохранение 10.07.2020 13:46
Печальная статистика: выросло число смертей от коронавируса в Волгоградской области10.07.2020 12:04
Здравоохранение 10.07.2020 12:04
В Волгоградской области излечившиеся от коронавируса пациенты массово выписываются из больниц09.07.2020 11:48
Здравоохранение 09.07.2020 11:48
Три больницы в Волгоградской области прекращают работу с COVID-пациентами08.07.2020 17:05
Здравоохранение 08.07.2020 17:05
В Волгоградской области поставлен рекорд июля по излечившимся от COVID-19 пациентам08.07.2020 11:50
Здравоохранение 08.07.2020 11:50
Житель Мордовии умер в Волгограде от коронавируса07.07.2020 12:44
Здравоохранение 07.07.2020 12:44
Очередная трагедия: в Волгоградской области уже 45 человек умерли от COVID-1907.07.2020 11:45
Здравоохранение 07.07.2020 11:45
Страховые представители СОГАЗ-Мед поддерживают застрахованных в любой ситуации06.07.2020 15:50
Здравоохранение 06.07.2020 15:50
Реклама