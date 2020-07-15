Глухую оборону держит коронавирус в Волгоградской области





93 новых случая коронавируса выявлено в Волгоградской области за прошлые сутки.

К ак сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее количество заболевших достигло 7694 человек. За минувший день выздоровело 152 жителя области, у которых выявили COVID-19.

Число погибших не изменилось – 50 человек.

Больше половины заболевших в регионе уже поправились(4271). В последние несколько недель динамика заболеваемости инфекций в Волгоградской области - относительно ровная. В сутки регистрируется в среднем по 90 - 95 случаев коронавируса.



