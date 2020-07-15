Оружие и черепа: в Волгограде поисковик хранил в гараже страшный арсенал





Арсенал оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны, а также человеческие кости и черепа обнаружили полицейские в гараже 45-летнего волгоградца. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, владелец незаконного арсенала был задержан в Советском районе Волгограда сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области, городского Управления МВД и следователями ГСУ при силовой поддержке спецподразделений Рогсвардии.





В ходе обыска гаража было обнаружено несколько десятков предметов, конструктивно схожих с карабинами, винтовками Мосина, автоматами Калашникова, пистолетами-пулеметами ППШ, пистолетами Вальтер и ТТ, гранатами Ф-1, РГД-5. Изъято около 5 тысяч патронов различного калибра, основные части оружия, осветительные ракеты, дымовые шашки и штык-ножи.





Согласно исследованию, часть изъятого оружия и боеприпасов признаны пригодными для производства выстрелов. В отношении остальных предметов в настоящее время проводится экспертиза.





По данным оперативников, задержанный, ранее уже привлекавшийся в уголовной ответственности за незаконные операции с оружием, являлся членом одного из поисковых отрядов и во время выездных экспедиций, а также самостоятельно, производил раскопки на местах боев времен Великой Отечественной войны. Происхождение современных видов оружия и боеприпасов, изъятых при обыске в гараже, предстоит установить в рамках расследования.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





Следствием установлена причастность задержанного к другим преступлениям. Так, в конце мая 2020 года, действуя из хулиганских побуждений, вместе с неустановленным следствием лицом, в подъезде дома в Тракторозаводском районе он нанес телесные повреждения 32-летнему мужчине и его супруге.







