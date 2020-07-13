Расследования

Волгоградец «со связями» в Росимуществе обманул знакомых на 10 млн рублей

Расследования 13.07.2020 17:32
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13.07.2020 17:32


Перед судом в Волгограде предстанет 49-летний житель по обвинению в крупном мошенничестве и даче взятки полицейскому. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу. Волгоградцу за содеянное грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, он сообщал своим знакомым о наличии связей в органах Росимущества, при помощи которых гарантировал приобретение автомобилей, реализуемых с торгов, по заниженной стоимости. С января по март 2019 года фигурант уголовного дела получил таким способом от пяти граждан денежные средства на общую сумму свыше 10 млн рублей. 
После получения денег, суммы которых варьировались от 270 тысяч рублей до 5 млн 900 тыс рублей, обвиняемый на связь с потенциальными клиентами больше не выходил. 
В дальнейшем, понимая, что в отношении него проводится процессуальная проверка, мужчина 25 июля 2019 года попытался передать сотруднику полиции денежные средства в сумме 130 тысяч рублей за решение вопроса о прекращении проверочных мероприятий. Страж порядка не пошел на нарушение законодательства, в связи с чем противоправная деятельность обвиняемого была пресечена.
Вину в содеянном фигурант уголовного дела не признает.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела осуществлялось СУ СК России по Волгоградской области. 
Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.


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