Расследования

В Волгоградской области житель Кемерово осужден за пересылку героина

Расследования 11.07.2020 13:16
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11.07.2020 13:16


33-летний ранее судимый житель Кемерово приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима за пересылку героина в конверте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, вину в содеянном кемеровчанин полностью признал. 
В ходе судебного разбирательства установлено, что фигурант уголовного дела, находясь в городе Кемерово, попросил своего знакомого взять на хранение запечатанный конверт, не сообщив о его содержимом. При этом ранее мужчина упаковал туда героин массой 0,15 гр. В начале декабря  2019 года он приехал на заработки в г.Николаевск Волгоградской области и по телефону попросил знакомого прислать конверт почтой. После попытки получения конверта с героином мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД по Николаевскому району Волгоградской области. Приговор в законную силу не вступил.



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