В Волгоградской области житель Кемерово осужден за пересылку героина





33-летний ранее судимый житель Кемерово приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима за пересылку героина в конверте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, вину в содеянном кемеровчанин полностью признал.

В ходе судебного разбирательства установлено, что фигурант уголовного дела, находясь в городе Кемерово, попросил своего знакомого взять на хранение запечатанный конверт, не сообщив о его содержимом. При этом ранее мужчина упаковал туда героин массой 0,15 гр. В начале декабря 2019 года он приехал на заработки в г.Николаевск Волгоградской области и по телефону попросил знакомого прислать конверт почтой. После попытки получения конверта с героином мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД по Николаевскому району Волгоградской области. Приговор в законную силу не вступил.











