Расследования 09.07.2020 11:36
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09.07.2020 11:36
Подозреваемый в неосторожном обращении с огнем задержан во Фроловском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД России "Фроловский" задержали 55-летнего мужчину, в результате неосторожных действий которого в районе произошел крупный ландшафтный пожар. Как установили полицейские, мужчина, не задумываясь о последствиях, бросил окурок сигареты, вследствие чего произошло возгорание сухой растительности на площади более 80 га. Личный состав районного отдела полиции наряду с сотрудниками МЧС вел борьбу с огненной стихией. После ликвидации пожара специалистами была установлена его причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой материалы будут переданы в подразделение МЧС России для принятия решения.
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