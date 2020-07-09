Под Волгоградом пьяный водитель угробил детей и сбежал с места ДТП

12-летний мальчик скончался на месте, еще двое детей 9 и 11 лет получили травмы в результате аварии в Николаевском районе Волгоградской области, произошедшей накануне около 17 часов вечера, сообщает ИА «Высота 102» .

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, 38-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, с тремя детьми в машине двигался на автомобиле ВАЗ-21112 со стороны села Политотдельское и совершил опрокидывание в районе села Ленинское на 620 км трассы «Самара-Пугачев-Энгельск». После аварии пьяный автомобилист бросил машину на месте ДТП и скрылся. Раненые дети и мертвый мальчик остались на дороге. В ходе розыскных мероприятий водитель был установлен и задержан. Следственными органами возбуждено уголовное дело.











