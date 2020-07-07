









Заявление в ГИБДД направил автолюбитель из Волгограда, который чудом избежал лобового столкновения на трассе. Как рассказал ИА «Высота 102» автор опубликованного в соцсетях шокирующего видео, на автодороге «Краснослободск – Волжский» в районе хутора Лебяжья Поляна ему на встречку вылетела на бешеной скорости «Mitsubishi». Лихач едва не врезался сначала в одну, а затем в другую встречные машины. Только благодаря реакции водителей, которые резко выкрутили руль вправо, удалось избежать трагедии. Обе машины после пережитых водителями и пассажирами секунд страха остановились на обочине перевести дух. Виновник аварийной ситуации к тому моменту исчез за горизонтом – впрочем, не бесследно.

Видеорегистратор в машине волгоградца запечатлел не только сам опасный момент на дороге, но и государственный регистрационный знак черной иномарки. Все необходимые данные волгоградец передал сотрудникам полиции.



