Происшествия 07.07.2020 17:32
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07.07.2020 17:32
Заявление в ГИБДД направил автолюбитель из Волгограда, который чудом избежал лобового столкновения на трассе. Как рассказал ИА «Высота 102» автор опубликованного в соцсетях шокирующего видео, на автодороге «Краснослободск – Волжский» в районе хутора Лебяжья Поляна ему на встречку вылетела на бешеной скорости «Mitsubishi». Лихач едва не врезался сначала в одну, а затем в другую встречные машины. Только благодаря реакции водителей, которые резко выкрутили руль вправо, удалось избежать трагедии. Обе машины после пережитых водителями и пассажирами секунд страха остановились на обочине перевести дух. Виновник аварийной ситуации к тому моменту исчез за горизонтом – впрочем, не бесследно.
Видеорегистратор в машине волгоградца запечатлел не только сам опасный момент на дороге, но и государственный регистрационный знак черной иномарки. Все необходимые данные волгоградец передал сотрудникам полиции.
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