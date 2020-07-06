Происшествия

В Волгоградской области 9-летнюю девочку убило током в фонтане

Происшествия 06.07.2020 00:19
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06.07.2020 00:19


Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 9-летней девочки в Даниловском районе от удара током в фонтане. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, уголовное дело возбуждено Котовским межрайонным следственным отделом по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, 5 июля около 17 часов 9-летняя девочка совместно со своей подругой отдыхала в центральном парке в станице Березовская Даниловского района. Дети находились без присмотра взрослых. Играя рядом с расположенным в парке фонтаном, который установлен и функционирует с 2018 года, девочка уронила в воду кепку. Решив ее достать, ребенок перешагнул борт фонтанной чаши и оказался ногами в воде, в этот же момент девочку стало бить током.
Подруга попыталась оказать ей помощь, вытащить из фонтана на землю, но сил ей не хватило. Оказавшиеся поблизости взрослые извлекли девочку из фонтана, однако спасти ребенка не удалось. От полученного повреждения пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Как установлено следствием, причиной возникновения короткого замыкания могли стать сбои и неполадки в электрооборудовании, обеспечивающем работу фонтана. В администрации Березовского сельского поселения проведены выемки, изъята техническая и финансовая документация, связанная со строительством и вводом объекта в эксплуатацию.
Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также лиц, причастных к гибели ребенка.
Напомним, что пять лет назад в Волгограде в фонтане также погиб ребенок из-за небезопасного оборудования. Страшное событие произошло в парке Краснооктябрьского района в сентябре 2015 года. 12-летнего мальчика, который купался в фонтане, присосало к сливному отверстию. Защитная решетка, как позже установит следствие, не была установлена. Мощный насос автоматически включился для откачки воды – по трагической случайности в тот самый момент вблизи оказался ребенок.

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