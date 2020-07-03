Расследования

В Волгограде директор стройфирмы гасил долги за счет налогов

Расследования 03.07.2020 16:39
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03.07.2020 16:39


До 3 лет лишения свободы грозит 58-летнему директору коммерческой организации в Волгограде за сокрытие 8 миллионов рублей от налогообложения. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело в отношении руководителя с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
По версии следствия, обвиняемый с октября 2018 года по январь 2019-го направлял деньги организации на счета кредиторов в качестве оплаты долгов по договорам аренды производственной базы и автотехники. При этом его организация имела долги по налогам, о чем руководитель прекрасно знал. Однако он организовал направление писем о перечислении оплаты за выполненные строительно-монтажные работы, минуя расчетный счет организации. Вину в содеянном коммерсант полностью признал.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по региону. По информации "Высоты 102", перед судом предстанет директор ПК "МСС-Волгоград". Производственный кооператив специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.

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