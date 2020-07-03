Экология

«Не раздавишь»: глава поселения вызвал на «дуэль» главу района Волгоградской области

Экология 03.07.2020 13:19
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03.07.2020 13:19




Глава Дубовоовражного сельского поселения Виктор Ахметшин предложил главе Светлоярского района Татьяне Распутиной встретиться в публичном месте и выяснить отношения, которые уже переросли в открытое противостояние. «Второй год моих полномочий вы пытаетесь меня изжить. Прошу вас встретиться со мной публично в общественном месте на общественном собрании, на моей территории или на вашей. Вы даете огласку, что я такой плохой.  Возможно, не все у меня получается, да и не будешь для всех хорошим. Давайте с вами лично встретимся и обо всем поговорим, глядя глаза в глаза. Не на думе, где вы скажете два слова, и убегаете и не даете возможность задать вам вопросы. Вы объявили войну мне. Война эта продолжается второй год. Глава района давит главу поселения и никак раздавить не может. Не сможешь. Потому что народ со мной и правда со мной!», - заявил Виктор Ахметшин в видеообращении, которое посмотрели уже несколько десятков тысяч человек. 
Виктор Ахметшин является главой Дубоовражного сельского поселения уже второй год. Он поддерживал экологических активистов, которые боролись против переезда Кировской свалки на пруды-накопители Светлоярского района района, а также против загрязнения окружающей среды района. На днях село Дубовый Овраг стало очередной территорией конфликта. По словам Виктора Ахметшина, претензии к нему со стороны сотрудников администрации района возникли из-за пруда, который находится в селе и обеспечивает водоснабжение домовладений, где проживают около двух тысяч человек. Глава поселения утверждает, что администрация района раздала «своим» людям участки для покоса в районе озера Сарпа, куда периодически сливается вода из пруда, в результате чего участки для сенокоса затапливает. По словам Виктора Ахметшина, если воду не сбрасывать, то озеро может высохнуть. При том, что этот водоем является местом обитания трех видов краснокнижных птиц. Однако в администрации района уже пригрозили, что снесут дамбу пруда, а для пущей убедительности даже вызывали сотрудников полиции на территорию раздора. 
Как утверждает глава сельского поселения, отношения с руководством района обострились после того, как он организовал встречу жителей поселения с руководителем регионального отделения общественной организации «Федеральный комитет по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом» Анатолием Полуниным  по поводу проблемы с питьевой водой. Виктор Ахметшин заявил, что сейчас руководство администрации организовало сбор подписей якобы недовольных деятельностью главы Дубоовражного сельского поселения жителей. 

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