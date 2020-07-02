



Итоги активного голосования жителей Волгоградской области по поправкам в Конституцию сегодня прокомментировал известный промышленник Олег Савченко. Как сообщает ИА «Высота 102», он поблагодарил земляков, находясь на производственной площадке.

Олег Савченко отметил важность практически полного единодушия жителей, ведь за принятие поправок высказались более 83% тех, кто пришел на избирательные участки. Известный промышленник и депутат облдумы считает, что волгоградцы сделали достойный выбор, который заслуживает уважения.

«Спасибо за то, что подтвердили те изменения, которые инициировал президент Российской Федерации, и над которыми работала очень авторитетная рабочая группа. Теперь предстоит большая работа. Сейчас я нахожусь на промышленной площадке, где делают технологичное оборудование, конкурирующее с лучшими образцами японской и немецкой промышленности для наших шахт. Сейчас, на этом рубеже, стране важно не отступать от намеченного, ни в коем случае не останавливать замыслы и нацпроекты, которые были забюджетированы, начали реализовываться и в перспективе станут основой для новых качественных изменений в здравоохранении, образовании и самое главное - в промышленном производстве и сельском хозяйстве», - обратился к землякам Олег Савченко. Он также выразил свое уважение тем гражданам , кто не согласен с поправками и предпочел выразить это, придя на избирательные участки. «Это ваше решение. Главное - прийти и сделать свой выбор. И потом будет не стыдно смотреть своим детям в глаза, да и просто жить в нашей огромной стране - России, и в таком сложном мире», - сказал Олег Савченко.