В Волгограде ограбили федерального судью

Происшествия 01.07.2020 11:01
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01.07.2020 11:01
На федерального судью Сергей Шматова двое неизвестных напали в подъезде многоквартирного дома по улице Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина возвращался поздно вечером домой. Он зашел в лифт с двумя молодыми людьми, которые и напали на судью, открыто похитив у него золотую цепочку и барсетку с документами, ключами от машины и банковскими картами. При себе у мужчины было всего 1,5 тысячи рублей, которые злоумышленники также забрали. Известно, что грабители украли и служебное удостоверение судьи. Дело расследует СУ СКР по Волгоградской области. Получить официальный комментарий ведомства пока не удалось.
По предварительной информации, нападение не связано с профессиональной деятельностью судьи. Скорее всего, он стал жертвой обычных грабителей.
В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области информацию об ограблении судьи подтвердили, сообщив, что он написал заявление о случившемся в правоохранительные органы. Известно, что Сергей Шматов физически не пострадал и после нападения уже был на работе.
Отметим, что это уже не первый случай в регионе, когда судьи лишаются своих вещей и сбережений. Так, несколько дней назад федеральный судья Жирновска попалась на удочку телефонных мошенников. Позвонив с московского номера и представившись сотрудниками главного офиса одного из крупнейших банков, мошенник под предлогом отмены несанкционированного списания денежных средств завладел деньгами судьи в размере 847 тысяч рублей. Проводится расследование.
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