В Волгограде областная и городская думы выходят из самоизоляции





Депутаты Волгоградской городской думы и регпарламента возвращаются к реальному формату работы. Как стало известно ИА «Высота 102», оба собрания – представительное и законодательное – 9 июля проведут заседания. Народные избранники областной думы не собирались реально для принятия документов с 30 марта, городские «слуги народа» - с 28 апреля. Депутаты приняли временный порядок, в соответствии с которым на время пандемии жизненно важные решения думы принимались удаленно методом опроса. Аналогичным образом проводились и заседания думских комитетов.

Масочный режим и требование Роспотребнадзора о социальной дистанции волгоградские депутаты соблюдали далеко не всегда. Н арушили установленный порядок законотворцы как минимум однажды, собравшись 24 июня на закрытом для общественности концерте в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.

9 июля депутаты рассмотрят десятки накопившихся текущих проектов решений и законов. В городской думе намечается обсуждение, в том числе, кадрового вопроса – мандат депутата от «Единой России» получит доцент ВолгГТУ Роман Потоловский. Он займет место досрочно сложившего полномочия Дмитрия Никуйко.



