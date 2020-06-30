В Волгограде областная и городская думы выходят из самоизоляции

Политика 30.06.2020 10:49
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30.06.2020 10:49
Депутаты Волгоградской городской думы и регпарламента возвращаются к реальному формату работы. Как стало известно ИА «Высота 102», оба собрания – представительное и законодательное – 9 июля проведут заседания. Народные избранники областной думы не собирались реально для принятия документов с 30 марта, городские «слуги народа» - с 28 апреля. Депутаты приняли временный порядок, в соответствии с которым на время пандемии жизненно важные решения думы принимались удаленно методом опроса. Аналогичным образом проводились и заседания думских комитетов.
Масочный режим и требование Роспотребнадзора о социальной дистанции волгоградские депутаты соблюдали далеко не всегда. Нарушили установленный порядок законотворцы как минимум однажды, собравшись 24 июня на закрытом для общественности концерте в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.
9 июля депутаты рассмотрят десятки накопившихся текущих проектов решений и законов. В городской думе намечается обсуждение, в том числе, кадрового вопроса – мандат депутата от «Единой России» получит доцент ВолгГТУ Роман Потоловский. Он займет место досрочно сложившего полномочия Дмитрия Никуйко.
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