«Сливки общества» собрались в Волгограде на закрытом для горожан концерте

Общество 24.06.2020 21:49
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24.06.2020 21:49
Запрет на посещение грандиозного концерта, который пройдет сегодня на Мамаевом кургане, коснулся рядовых граждан, но не политический бомонд. Больше всех пригласительных билетов урвали представители «Единой России» во главе с лидером реготделения, сенатором Сергеем Горняковым. Как минимум полтора десятка депутатов облдумы при полном параде ожидают выхода на сцену российских звезд. Судя по фотоснимкам – у слуг народа превосходное настроение. Среди почетных гостей концерта оказались, в том числе, парламентарии Михаил Струк – главный думский единоросс, Павел Иванов, справоросс Дмитрий Калашников, Татьяна Бухтина (в коктейльном красном платье), всегда элегантная Ирина Соловьева, не менее элегантная Наталья Семенова, Алексей Волоцков, Владимир Шкарин, Андрей Таев и бывший узник острова Фиджи Илья Кошкарев, сменивший галстук после утреннего посещения военного парада.
Замечены у подножия Родины-матери также депутаты Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, Нина Черняеува и Татьяна Цыбизова. Здесь же председатель Волгоградской гордумы Владлен Колесников, член Совета Федерации Николай Семисотов, уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Болдырева и другие VIP-персоны региона.
На концерте, который начнется в 22.00 по местному времени и будет транслироваться телеканалом «Россия», выступят актеры Константин Хабенский, Александр Петров, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, музыканты Денис Мацуев, Игорь Бутман, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Сергей Мозаев, группа «Любэ», Дима Билан, Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета и многие другие.
В связи с пандемией вход на концерт, приуроченный к празднованию 75-летия окончания Великой Отечественной войны, для широкой публики оказался закрыт. Гостями праздника стали только счастливые обладатели пригласительных билетов, которые в первую очередь были предназначены ветеранам Великой Отечественной войны.
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