Трое менеджеров из Саратова программировали АЗС в Волгограде на недолив бензина





Создать и внедрить компьютерные программы и приспособления, с помощью которых можно влиять на измерительную систему колонок АЗС в Волгограде, смогли трое менеджеров нефтяной компании из Саратова. Таким образом, ни о чем не подозревавшие автомобилисты, платили за недолитый бензин. Как сообщил ИА «Высота 102» осведомленный источник, на днях при участии правоохранительных органов члены организованной группы были доставлены в Волгоград и дали показания, полностью признав вину. Как удалось выяснить информагентству, речь идет о группе менеджеров ООО «Лукойл – Югнефтепродукт». Умельцам грозит уголовная ответственность за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, а также за неправомерный доступ к компьютерной информации.

