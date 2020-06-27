Расследования

Трое менеджеров из Саратова программировали АЗС в Волгограде на недолив бензина

Расследования 27.06.2020 12:46
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27.06.2020 12:46


Создать и внедрить компьютерные программы и приспособления, с помощью которых можно влиять на измерительную систему колонок АЗС в Волгограде, смогли трое менеджеров нефтяной компании из Саратова. Таким образом, ни о чем не подозревавшие автомобилисты, платили за недолитый бензин. Как сообщил ИА «Высота 102» осведомленный источник, на днях при участии правоохранительных органов члены организованной группы были доставлены в Волгоград и дали показания, полностью признав вину. Как удалось выяснить информагентству, речь идет о группе менеджеров ООО «Лукойл – Югнефтепродукт». Умельцам грозит уголовная ответственность за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, а также за неправомерный доступ к компьютерной информации.

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