Спикер Волгоградской облдумы хочет жить по-московскому времени





Александр Блошкин сегодня посетил избирательный участок и принял участие в голосовании по поправкам в основной закон страны, а также выразил мнение по вопросу часового пояса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на регпарламент, своих предпочтений председатель Волгоградской облдумы скрывать не стал. «Я сегодня отдал свой голос за поддержку поправок в Конституцию РФ, потому что они направлены на то, чтобы Россия стала более сильным государством, улучшалось благосостояние каждого гражданина, чтобы политическая система нашей страны стала еще более сбалансированной и эффективной», - приводит слова Александра Блошкина пресс-служба законодательного органа.

Кроме того, спикер принял участие в им же инициированном опросе о выборе для региона часового пояса.

«Я сегодня проголосовал за московское время, такое же мнение я выразил и в 2018 году. Но тогда, у меня были, скажем так, больше личные аргументы, связанные с работой, поездками в Москву, необходимостью частого перевода стрелок и массой других нестыковок. Кроме того, прожив полтора года в волгоградском времени, стало понятно, насколько сложно нашим детям, внукам, которые ходят в садики и школы. В осенне-зимний период им приходится затемно подниматься, поэтому на первом уроке они сидят абсолютно сонные. Все эти обстоятельства, безусловно, важны, но решающий довод – экономический. Сфера бизнеса, её деловой ритм ориентированы на Москву, и это объективная реальность, с которой нельзя не считаться. Такой дисбаланс создает некомфортные условия для всего экономического сектора региона. Неслучайно, руководители компаний особенно активно обращались с просьбой вернуть московское время. К этим проблемам добавился ряд сложностей, связанных с пандемией, что затруднило работу предприятий и организаций. Для меня это главный аргумент, который заставляет голосовать за московское время», - заявил Александр Блошкин.



