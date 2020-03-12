Спикер Волгоградской облдумы рассказал, как повлияет голосование по времени на явку избирателей





Председатель Волгоградской облдумы ожидал «достаточно бурную реакцию» на тему перевода времени. Об этом он сегодня рассказал журналистам после заседания парламента, на котором депутаты приняли постановление о предстоящем голосовании, сообщает ИА «Высота 102».

«Упаси господь, у меня нет такого желания или возможности, чтобы принять решение о переводе стрелок часов. Это решают только жители», - заявил спикер собрания.

11 марта на встрече губернатора с депутатами облдумы Александр Блошкин предложил совместить назначенное на 22 апреля голосование по поправкам в Конституцию с опросом населения о переводе времени с волгоградского на московское.

Актуальным данный вопрос, по словам председателя облдумы, стал по нескольким причинам. «По-прежнему много обращений от граждан, которые просят вернуть московское время. Два года назад сторонники московского времени были менее активны и менее эмоциональны, считали, что все будет нормально. Когда они проснулись 19 марта (на следующей день после референдума, - прим.ред.) и поняли, что теперь будут жить по волгоградскому времени, им это очень не понравилось. Поэтому власть тогда сказала, что через пару лет мы к этому вопросу можем вернуться», - пояснил Блошкин.

Когда стало известно о голосовании за Конституцию, как признается спикер заксобрания, первое, что пришло в голову – снова спросить жителей региона о времени.

Корреспондент ИА «Высота 102» поинтересовался у Александра Блошкина, как повлияет голосование по времени на общую явку электората на участки 22 апреля. «Я знаю, читаю и слышу, что это, якобы, делается для того, чтобы поднять явку. Нет, абсолютно нет. Да, в 2018 году примерно 10%, мое субъективное мнение, мы дополнительно получили явки. Сегодня другие цели и задачи», - заключил председатель парламента области.

Напомним, референдум по вопросу перевода времени в Волгоградской области состоялся 18 марта 2018 года в день выборов президента России. Явка составила более 67%. 58,82% проголосовавших или 687 028 жителей региона высказались за переход Волгоградской области из второй часовой зоны в третью (МСК+1). После внесения Госдумой соответствующих изменений в федеральное законодательство 28 октября 2018 года Волгоградская область перешла на местное время.



