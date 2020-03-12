Спикер Волгоградской облдумы рассказал, как повлияет голосование по времени на явку избирателей

Политика 12.03.2020 16:37
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12.03.2020 16:37
Председатель Волгоградской облдумы ожидал «достаточно бурную реакцию» на тему перевода времени. Об этом он сегодня рассказал журналистам после заседания парламента, на котором депутаты приняли постановление о предстоящем голосовании, сообщает ИА «Высота 102».
«Упаси господь, у меня нет такого желания или возможности, чтобы принять решение о переводе стрелок часов. Это решают только жители», - заявил спикер собрания.
11 марта на встрече губернатора с депутатами облдумы Александр Блошкин предложил совместить назначенное на 22 апреля голосование по поправкам в Конституцию с опросом населения о переводе времени с волгоградского на московское.
Актуальным данный вопрос, по словам председателя облдумы, стал по нескольким причинам. «По-прежнему много обращений от граждан, которые просят вернуть московское время. Два года назад сторонники московского времени были менее активны и менее эмоциональны, считали, что все будет нормально. Когда они проснулись 19 марта (на следующей день после референдума, - прим.ред.) и поняли, что теперь будут жить по волгоградскому времени, им это очень не понравилось. Поэтому власть тогда сказала, что через пару лет мы к этому вопросу можем вернуться», - пояснил Блошкин.
Когда стало известно о голосовании за Конституцию, как признается спикер заксобрания, первое, что пришло в голову – снова спросить жителей региона о времени.
Корреспондент ИА «Высота 102» поинтересовался у Александра Блошкина, как повлияет голосование по времени на общую явку электората на участки 22 апреля. «Я знаю, читаю и слышу, что это, якобы, делается для того, чтобы поднять явку. Нет, абсолютно нет. Да, в 2018 году примерно 10%, мое субъективное мнение, мы дополнительно получили явки. Сегодня другие цели и задачи», - заключил председатель парламента области.
Напомним, референдум по вопросу перевода времени в Волгоградской области состоялся 18 марта 2018 года в день выборов президента России. Явка составила более 67%. 58,82% проголосовавших или 687 028 жителей региона высказались за переход Волгоградской области из второй часовой зоны в третью (МСК+1). После внесения Госдумой соответствующих изменений в федеральное законодательство 28 октября 2018 года Волгоградская область перешла на местное время.
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